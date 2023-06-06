Евгений Калешин рассказал о стажировке у Игоря Ларионова

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о стажировке у главного тренера хоккейного нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.

— Меня впечатлила ваша поездка на стажировку вместо отпуска к хоккейному тренеру нижегородского «Торпедо» Игорю Ларионову. Вы с Профессором оба производите впечатление «белых ворон», людей, которые ставят игру вопреки всему в скромных условиях. Этим он и привлек вас?

— Сильно болею хоккеем и баскетболом. Это, кстати, благодаря «Спорт-Экспрессу»! У меня сын спросил недавно: «Папа, ты что, все команды НХЛ знаешь?» — «Ну может, две новых не помню. А остальные по эмблемам знаю» — «Как ты можешь их знать?» — «Потому что раньше только «Спорт-Экспресс» был, писал подробно про это!» Помню, когда наши ребята забивали — они выделялись в газете жирным шрифтом. Первый финал, который я посмотрел, был «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Это просто фантастика была! И с этого времени постоянно слежу. И за нашим хоккем, естественно. У меня даже майка Ягра есть, Алексея Морозова чемпионская.

И вышел как-то подкаст про «Торпедо». Я знал, что Ларионов был тренером молодежной сборной, но не знал, что он возглавил «Торпедо». Он рассказал, как ездил к Фергюсону, в другие большие клубы. И про хоккей, про свою философию. Я подумал — надо посмотреть «Торпедо». Включил КХЛ ТВ и начал смотреть. Первая мысль: «Ну, команда играет как в футбол! Из обороны через пас выходят, только что вратаря не используют!» Подумал, что с нынешней политической ситуацией все равно никуда не поедешь, надо свое использовать по максимуму. Попросил нашего генерального договориться. А он знаком с их генеральным. В это время как раз Кубок Первого канала был, и большая пауза — семь дней. Один у них был выходной, я посмотрел пять дней тренировок. Незабываемые впечатления!

Он очень компетентный в футболе. Я даже не знал, что Игорь Николаевич был чемпионом Московской области по футболу! Все понимает, интересуется тренировочным процессом в больших клубах. По-моему, он сейчас должен был поехать в «Арсенал».

— Мы общаемся, и мне кажется, что АПЛ он интересуется даже больше, чем хоккеем!

— В общении с Ларионовым я понял, что мы как тренерский штаб на правильном пути. Они в таком же ключе работают. Следят за питанием, за восстановлением, за всеми деталями вокруг игрока. Крутая работа, из которой многое можно почерпнуть. Даже упражнения какие-то записал, хотя хоккей — это немного другая динамика. Но сами упражнения схожи по структуре. Из-за упражнений команда так и играет.

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь