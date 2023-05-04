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Сегодня, 16:00

Калешин: «Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи»

Алина Савинова
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос, как относится к похвале в свой адрес.

«Спокойно вообще к этому отношусь. Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось. Но думаю, мы на правильном пути. Мы будем продолжат упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу», — приводит «РБ Спорт» слова Калешина.

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).

В турнирной таблице первой лиги тольяттинская команда занимает 13-е место, набрав 36 очков за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kaleshin-menya-schitayut-luchshim-trenerom-e-togo-sezona-luchshij-tot-kto-vy-igry-vaet-trofei/
Футбол
ФК Акрон
Евгений Калешин
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