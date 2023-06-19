Главный тренер «Алании» отказался от услуг Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев мог продолжить карьеру в «Алании», сообщает Legalbet.

По информации источника, главный тренер «Алании» Олег Василенко отказался от идеи подписания полузащитника. Он объяснил это тем, что перед клубом стоит задача выхода в РПЛ, и для этого необходимо сделать ставку на более молодых игроков.

В сентябре 2022 года 33-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что контракт клуба с Дзагоевым истек.

В сезоне-2022/23 Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.