Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:32

Главный тренер «Алании» отказался от услуг Дзагоева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Алан Дзагоев мог продолжить карьеру в «Алании», сообщает Legalbet.

По информации источника, главный тренер «Алании» Олег Василенко отказался от идеи подписания полузащитника. Он объяснил это тем, что перед клубом стоит задача выхода в РПЛ, и для этого необходимо сделать ставку на более молодых игроков.

В сентябре 2022 года 33-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что контракт клуба с Дзагоевым истек.

В сезоне-2022/23 Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/glavnij-trener-alanii-otkazalsya-ot-uslug-dzagoeva/
Алан Дзагоев
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
3
Обсудить
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Кухарчук покинул «Торпедо»