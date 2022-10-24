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Сегодня, 20:29

Тедеев — о возможной работе в РПЛ: «Для меня существует только один клуб, это «Алания»

Мария Гусева
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Главный тренер «Алании» Заур Тедеев высказался о возможной работе в РПЛ.

«Буду ли рассматривать предложения от клубов РПЛ? Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», — цитирует «РБ Спорт» Тедеева.

«Алания» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 15 турах.

Тедеев возглавляет «Аланию» с июня 2022 года. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» с сентября 2021 года по март 2022 года. Также 41-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zaur-tedeev-o-vozmozhnoj-rabote-v-rpl-dlya-menya-sushhestvuet-tol-ko-odin-klub-e-to-alaniya/
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