Тедеев — о возможной работе в РПЛ: «Для меня существует только один клуб, это «Алания»

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев высказался о возможной работе в РПЛ.

«Буду ли рассматривать предложения от клубов РПЛ? Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», — цитирует «РБ Спорт» Тедеева.

«Алания» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 15 турах.

Тедеев возглавляет «Аланию» с июня 2022 года. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» с сентября 2021 года по март 2022 года. Также 41-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ростова».