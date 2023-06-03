Главный тренер «Енисея»: «Воронеж — отличный город! Понимали, что легких соперников не будет»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящих стыковых матчах против «Факела».

«Все три потенциальных соперника были бы сложными. Прекрасно понимали, что легких соперников тут не будет. Воронеж — отличный город, в котором любят футбол! Мы уже там играли. Будет хорошее противостояние. «Факел» — боевая команда. Но мы хотим выйти в премьер-лигу, поэтому, неважно, кто нам попался. Значит, нужно их обыгрывать!» — сказал Ивахов «СЭ».

Клубы из первой лиги проведут первые матчи дома, ответные — в гостях. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.