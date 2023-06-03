Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 19:15

Главный тренер «Енисея»: «Воронеж — отличный город! Понимали, что легких соперников не будет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящих стыковых матчах против «Факела».

«Все три потенциальных соперника были бы сложными. Прекрасно понимали, что легких соперников тут не будет. Воронеж — отличный город, в котором любят футбол! Мы уже там играли. Будет хорошее противостояние. «Факел» — боевая команда. Но мы хотим выйти в премьер-лигу, поэтому, неважно, кто нам попался. Значит, нужно их обыгрывать!» — сказал Ивахов «СЭ».

Клубы из первой лиги проведут первые матчи дома, ответные — в гостях. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.

Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
3
Обсудить
Читайте также
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Бабаев: «Грустно прощаться с Щенниковым. Жора — член нашей семьи»
Литвинов об упущенном серебре «Спартака»: «Так заканчивать сезон непозволительно»
Зайнутдинов: «Хочется полные трибуны, еврокубки, но некуда деваться. Это наша реальность»
Абаскаль об игре «Спартака»: «Поверьте, в следующем сезоне будет совершенно другая картина»
Михаил Кержаков: «Отличный сезон провели. Хорошо завершили его победой дома»
Бабаев: «Для ЦСКА приоритетным местом является первое. Но с «Зенитом» непросто конкурировать»
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
РФС назначил даты стыковых матчей «Пари НН» — «Родина» и «Факел» — «Енисей»
«Зенит» не позволил «Факелу» избежать стыков и закрыл сезон победой
«Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ с «Енисеем» и «Родиной»
Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»
Кто сыграет в стыках за РПЛ? Юный московский клуб и лучшая команда Сибири
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» разгромил «Волгарь», КАМАЗ проиграл «Нефтехимику» в последнем туре ФНЛ

РФС назначил даты стыковых матчей «Пари НН» — «Родина» и «Факел» — «Енисей»