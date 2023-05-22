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Сегодня, 14:34

Главный тренер «Енисея»: «Выход команды в РПЛ может стать большим праздником. В Красноярске любят футбол!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» заявил, что выход команды в премьер-лигу может стать большим событием для Красноярского края.

Ранее в «Енисее» сообщили «СЭ» о получении лицензии РФС-1, которая позволит участвовать в стыковых матчах.

«Выход «Енисея» в РПЛ может стать большим праздником. В Красноярске любят футбол. Мы все хотим, чтобы в Красноярском крае был большой футбол. Хотим, чтобы наша команда могла соревноваться с лучшими клубами премьер-лиги. Тем более, что своей игрой в Кубке России в прошлом году, мы доказали — можем заслуженно обыгрывать и побеждать. Это будет сложно, но интересно», — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 50 очков в 32 матчах.

Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
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