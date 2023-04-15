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Сегодня, 14:26

Главный тренер «Енисея» считает, что команда заслужила победу в матче с «Балтикой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» ничью в матче с «Балтикой» (1:1) в 27-м туре Первой лиги.

«Команды показали хороший футбол. Это заслуга двух команд. Конечно, нам хотелось сегодня победить. Я поздравляю «Балтику» с набранным очком, но считаю, что два очка мы недобрали. Реакция наших болельщиков для нас значима. Они уходили и благодарили команду. При этом мы расстроены, что не взяли еще два очка», — сказал Ивахов «СЭ».

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 54 очками, «Енисей» идет на четвертой строчке с 45 очками.

Футбол
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