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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:01

Тихонов объяснил слова в адрес Опейкиной: «Я не делю судей на женщин и мужчин, а говорю исключительно о профессионализме»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Изначально я сказал направить ее на матч «Родина» — «Химки». Я говорил это в том контексте, что эти команды борются за повышение в классе. Махачкалу я упомянул в том же контексте. «Динамо» Махачкала играло с «Арсеналом» из Тулы. Эти команды тоже борются за повышение. Речь была о том, что решающие матчи в таком случае будет судить человек, который ни разу в этом году не судил даже вторую лигу. А ее отправят на такую игру, где будет полная заруба. Нужно соответствовать мужскому футболу: его скоростям, борьбе и быстрому принятию решений. Те, кто в курсе, поняли, что я имел в виду. Но ее направили на матчи команд, которым как будто ничего не надо. Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к женщинам-арбитрам, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших. Как делают и футболисты. Я очень хорошо отношусь к женщинам-судьям и не делю судей на женщин и мужчин. Я говорю исключительно о профессионализме», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной.

Андрей Тихонов
ФК Енисей
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