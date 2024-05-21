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Сегодня, 00:55

Талалаев рассказал, что помогло «Химкам» вернуться в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал выход команды из первой лиги в РПЛ.

«Мы все этого очень хотели. Сохранили игроков, голодных до футбола, собрали вокруг себя людей, в которых не сомневаемся. У тренерского штаба был опыт выступлений в этой лиге, у руководства клуба — большое стремление достичь цели», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

«Химки» гарантировали себе выход в РПЛ 20 мая. За тур до конца подмосковная команда с 63 очками лидирует в первой лиге. «Химки» вернулись в высший дивизион за сезон — год назад команда вылетела из РПЛ.

Источник: ФК «Химки»
Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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