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Сегодня, 09:45

Талалаев: «Нужно было выйти в РПЛ, чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после выхода команды в РПЛ в интервью «СЭ» ответил своим критикам.

— Когда весной прошлого года вы приходили в «Химки», но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали». Как удалось справиться с критикой?

— Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков». Это Ольга Юрьевна Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб... Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали.

— А где же вы успели перейти дорогу Ольге Юрьевне?

— Спросите у нее. Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе... Это говорит о том, что наш футбол — самый демократичный вид спорта.

— А почему тогда попали в немилость к Мостовому и Канчельсису? Или им все равно, кого критиковать?

— Не готов ответить. Лучше с ними побеседуйте. Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за «Химками». Благодарен им за эту поддержку.

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

За тур до окончания сезона «Химки» идут первыми (63 очка) в ФНЛ, их может обойти только махачкалинское «Динамо» (61). Обе команды уже обеспечили себе выход в РПЛ.

Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Ольга Смородская
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