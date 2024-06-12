Талалаев опроверг информацию об отставке: «Как говорил классик — не читайте до обеда советских газет»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал новость о своей отставке.

— У меня сейчас романтический ужин с женой, — цитирует тренера Metaratings.ru. — Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут «плюс» 3 часовых пояса, поэтому уже спал. Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел — 122 смски! Конечно, сначала позвонил маме.

— Так что по ситуации с вашим увольнением?

— Как говорил классик — не читайте до обеда советских газет.

Ранее об увольнении Талалаева сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.