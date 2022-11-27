Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:21

Главный тренер «Нефтехимика» Новиков опроверг информацию о том, что он может возглавить «Рубин»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Рубин».

«Ко мне из «Рубина» не обращались. Все обращения должны идти в «Нефтехимик», с которым у меня контракт», — сказал Новиков.

15 ноября главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел в отставку из клуба. Команда занимает второе место в таблице первой лиги с 37 очками в 20 матчах.

«Нефтехимик» идет на 10-м месте с 27 очками в 20 матчах. Кирилл Новиков возглавляет команду с января 2021 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
0
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Рубин» дома обыграл «Нефтехимик» и поднялся на вторую позицию в первой лиге

Защитник «Рубина» Нижегородов: «Команда был шокирована от ухода Слуцкого»