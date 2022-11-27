Главный тренер «Нефтехимика» Новиков опроверг информацию о том, что он может возглавить «Рубин»

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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Рубин».
«Ко мне из «Рубина» не обращались. Все обращения должны идти в «Нефтехимик», с которым у меня контракт», — сказал Новиков.
15 ноября главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел в отставку из клуба. Команда занимает второе место в таблице первой лиги с 37 очками в 20 матчах.
«Нефтехимик» идет на 10-м месте с 27 очками в 20 матчах. Кирилл Новиков возглавляет команду с января 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования