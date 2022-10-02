Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 08:18

Слуцкий отреагировал на скандирования об увольнении со стороны фанатов «Рубина»

Карен Саркисян
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 12-го тура Первой лиги.

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба.

«Избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний матч, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч».

Также тренер отреагировал на скандирования фанатов в свой адрес в конце игры.

«Фанаты правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего», — сказал он.

Напомним, что фанаты «Рубина» после поражения от «Арсенала» потребовали уволить Слуцкого. «Увольняйте Леньку из клуба», — звучало с трибуны стадиона в Казани.

После 12 туров Первой лиги «Рубин» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Алании» на шесть баллов. «Арсенал» с 22 очками на третьей позиции.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
5
2
Читайте также
Жуткая трагедия в Индонезии. Почти 180 человек погибли в давке на футбольном матче
Как сэкономить на косметике? Советы эксперта
Депутаты Бундестага прибыли на Тайвань в знак солидарности
Блинкен заверил Украину в уважении ее «международно признанных» границ
NYT указала на готовность Путина сражаться до конца
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«КАМАЗ» — «Родина»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно?