Слуцкий отреагировал на скандирования об увольнении со стороны фанатов «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 12-го тура Первой лиги.

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба.

«Избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний матч, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч».

Также тренер отреагировал на скандирования фанатов в свой адрес в конце игры.

«Фанаты правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего», — сказал он.

Напомним, что фанаты «Рубина» после поражения от «Арсенала» потребовали уволить Слуцкого. «Увольняйте Леньку из клуба», — звучало с трибуны стадиона в Казани.

После 12 туров Первой лиги «Рубин» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Алании» на шесть баллов. «Арсенал» с 22 очками на третьей позиции.