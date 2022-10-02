Слуцкий отреагировал на скандирования об увольнении со стороны фанатов «Рубина»

Сегодня, 08:18
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 12-го тура Первой лиги.
Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба.
«Избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний матч, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч».
Также тренер отреагировал на скандирования фанатов в свой адрес в конце игры.
«Фанаты правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего», — сказал он.
Напомним, что фанаты «Рубина» после поражения от «Арсенала» потребовали уволить Слуцкого. «Увольняйте Леньку из клуба», — звучало с трибуны стадиона в Казани.
После 12 туров Первой лиги «Рубин» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Алании» на шесть баллов. «Арсенал» с 22 очками на третьей позиции.
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