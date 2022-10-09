Слуцкий процитировал знаменитую фразу Аршавина, отвечая на вопрос о неудачах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (2:1) в 13-м туре первой лиги.

Отвечая на вопрос журналиста об относительных неудачах на старте сезона, специалист вспомнил фразу экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина.

«Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то — это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Если все ожидали, что будет так, то мы так не ожидали, и мы понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах, где многое решают какие-то нюансы игрового характера, судейские и так далее.

Еще раз говорю, что могут ожидать что угодно, но вопрос в том, что наши ожидания пока совпадают с реалиями. Более того весь чемпионат для любой команды будет очень тяжелый. Когда последняя команда «Волга» обыгрывает на выезде первую команду «Аланию», то для ФНЛ это абсолютно нормальные результаты. Нельзя сказать, что кто-то гиперудивился. То есть это лига, где нет сенсаций", — сказал Слуцкий после матча.

Набрав 22 очка, «Рубин» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» расположился на 9-й строчке (17 очков).