Рахимов: «Я прекрасно понимал, что такое «Рубин» — все держат в уме победу над «Барселоной»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возвращении казанской команды в РПЛ.

«Я прекрасно понимал, что такое «Рубин». Эта команда была чемпионом, в Лиге чемпионов играла. Все держат в уме и победу над «Барселоной». «Рубин» — клуб с большой историей. Не было никаких других мыслей, кроме как возвращение в премьер-лигу. И я рад, что «Рубин» вернулся», — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

По итогам текущего сезона «Рубин» расположился на первой строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 69 очков за 34 тура, и вышел в РПЛ.

В прошлом сезоне казанская команда, которую возглавлял Леонид Слуцкий, вылетела из РПЛ, заняв 15-е место.