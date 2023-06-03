Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:01

Рахимов: «Я прекрасно понимал, что такое «Рубин» — все держат в уме победу над «Барселоной»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возвращении казанской команды в РПЛ.

«Я прекрасно понимал, что такое «Рубин». Эта команда была чемпионом, в Лиге чемпионов играла. Все держат в уме и победу над «Барселоной». «Рубин» — клуб с большой историей. Не было никаких других мыслей, кроме как возвращение в премьер-лигу. И я рад, что «Рубин» вернулся», — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

По итогам текущего сезона «Рубин» расположился на первой строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 69 очков за 34 тура, и вышел в РПЛ.

В прошлом сезоне казанская команда, которую возглавлял Леонид Слуцкий, вылетела из РПЛ, заняв 15-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rashid-rahimov-prekrasno-ponimal-chto-takoe-rubin-vse-derzhat-v-ume-pobedu-nad-barselonoj/
Рашид Рахимов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
2
Обсудить
Читайте также
Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию
Бились на глазах расфуфыренных женщин. Массовая драка на самых гламурных соревнованиях
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»

Рахимов: «Вылет «Уфы» из первой лиги — это больно»