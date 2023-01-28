Главный тренер «Рубина» рассказал о новом руководстве клуба

Новый главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев в интервью с «СЭ» рассказал о задачах, которые поставило перед ним обновленное руководство клуба.

— Какое у вас впечатление от общения с новым руководством? Какие задачи вы обговаривали?

— Задача у клуба одна — мы все понимаем и хотим, чтобы «Рубин» был в премьер-лиге. Руководители стараются делать все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Понятно, что это новая для них реальность. Это непросто — возглавить клуб. Думаю, мы вместе добьемся успехов. Люди серьезные собрались, поэтому надеемся, что вместе мы — сила.

— По селекции у вас были к ним пожелания?

— Пока разбираемся с теми игроками, которые у нас есть. Их достаточно. Если появится хороший вариант, то, конечно, возьмем футболиста. Но пока вся головная боль — разобраться, поставить на нужные места и использовать по максимуму каждого футболиста в нашем распоряжении.