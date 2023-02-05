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Сегодня, 14:23

Главный тренер «Рубина» Уткульбаев подвел итоги второго сбора

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев после товарищеского матча с «Уфой» (2:0) рассказал, как проходит второй сбор команды.

«Тяжелый сбор, с большим количеством работы. С соперниками, которые не смотря на счет, доставляли нам проблемы. В некоторых матчах, казалось, что было легко, но на самом деле, это большая работа ребят. Хорошо, что ни одной тренировки мы не пропустили из-за погоды. Отличные условия. Думаю, все задачи были выполнены. Единственное, пара человек выбыло по болезни. А так все плановые работы удались, готовимся. Желательно, чтобы до конца сборов так все и было», — цитирует Уткульбаев пресс-служба «Рубина».

Казанский клуб после 20 туров Первой лиги занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/yuriy-utkulbaev-est-udovletvorenie-ot-sbora

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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