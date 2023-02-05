Главный тренер «Рубина» Уткульбаев подвел итоги второго сбора

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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев после товарищеского матча с «Уфой» (2:0) рассказал, как проходит второй сбор команды.
«Тяжелый сбор, с большим количеством работы. С соперниками, которые не смотря на счет, доставляли нам проблемы. В некоторых матчах, казалось, что было легко, но на самом деле, это большая работа ребят. Хорошо, что ни одной тренировки мы не пропустили из-за погоды. Отличные условия. Думаю, все задачи были выполнены. Единственное, пара человек выбыло по болезни. А так все плановые работы удались, готовимся. Желательно, чтобы до конца сборов так все и было», — цитирует Уткульбаев пресс-служба «Рубина».
Казанский клуб после 20 туров Первой лиги занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования