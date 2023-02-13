Главный тренер «Рубина»: «Мне вообще нравится футболист Алан Дзагоев. Где он будет играть, решим»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Краснодаром-2» (1:1).

— Очень хорошо, что мы договорились с «Краснодаром-2» сыграть такое нестандартное время, всем хотелось дать по 60 минут и в общем-то все, кому было нужно, его получили. Насыщенный матч с моментами, с хорошим движением. Где-то мы раскрылись, потому что проигрывали 0:1 и хотели добиться результата. Вратарь выручил. Думаю, что в целом «Краснодар-2» и мы имели равные шансы. Может быть, нас реализация подвела, не очень приятно, хотя моменты были хорошие. Но это футбол. Мне нравится, что эта игра была непохожая на товарищескую. Это опять подтверждает тезис, что на «Рубин» все настраиваются. И с «Уфой» игра это показала. Все хотят себя проявить. Думаю, мы в этом тоже не уступили и сыграли качественный матч, очень приближенный к матчам, которые будут в ФНЛ, где каждая ошибка может быть весомой. Мы выполнили главную задачу — подвигались в режиме «60 плюс» минут. Выполнили то, что хотели.

— Нельзя не отметить вратарей. Можете прокомментировать их игру?

— Мы уверены в своих вратарях. И до этого вратари, которые выходили, качественно себя проявили и выручали. Они для этого и тренируются. У них хороший тренер, который эти ситуации на тренировках пробует. Ребята растут. Главное, чтобы это было стабильно, чтобы не допускали ключевых ошибок. Они в команде, они весомый вклад вносят.

— Вы поддерживаете, когда игроки идут жестко в стык и имеют риск получить травму?

— Это спарринг, никто не хочет проигрывать. Соперник играет довольно плотно и жестко, поэтому мы должны соответствовать той борьбе, которую нам навязывают. И мы тоже в прессинге довольно плотно играли. Эта плотность немножко угасла, когда на третий тайм поменяли судью, и новый арбитр немного перестраховывался. Было много необязательных свистков в обе стороны. Думаю, рефери, которые судили нас на первом сборе, их бы не допускали в нашей Премьер-Лиге. Но ребята на первый сбор приехали, как объясняют, еще практику не набрали. Мы спокойно к этому отнеслись. Футбол — это азартная игра, и мне непонятно, когда говорят, что это товарищеский матч, давайте спокойно поиграем. Нет, это репетиция действий, единоборств, которая пригодится в чемпионате.

— Как вам игра Дзагоева? Он часто опускался вниз в поисках мяча.

— Мы во втором тайме попробовали для него другую позицию — десятку, оттянутого нападающего. Насколько это удачно, посмотрим. Нужно иметь запасные варианты, потому что у нас не было второго нападающего, который бы нам во втором тайме помог сыграть в два нападающих. Сыграли так. Алан достаточно качественно принимал мячи, но это сборы, плотность высокая, нагрузки. Может быть, здесь как раз свежести исполнения у наших ребят не хватило.

— Он вам больше на какой позиции нравится?

— Мне вообще нравится футболист Алан Дзагоев. Где он будет играть, чтобы использовать все его лучшие качества, решим.