Евсеев о назначении в «Локомотив»: «Для прессы мое решение ничего не значит. Все дела делаются в тишине»

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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Локомотив».
«Ну вот я читаю, что убрали [в «Локомотиве»] тренера. И я читаю тренеры [говорят] — я готов, я готов. Мне тоже звонили. Я нажимал и слушал: «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Sports.ru». Но что они хотят узнать?
Мое решение — готов или нет, хочу или не хочу — для вас, для прессы оно ничего не значит. Все дела делаются в тишине. Поэтому я помолчу, и тишина будет пока что», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Вадим Евсеев, Юрий Семин и Михаил Галактионов.
Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования