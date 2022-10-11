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Сегодня, 01:15

Евсеев о назначении в «Локомотив»: «Для прессы мое решение ничего не значит. Все дела делаются в тишине»

Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива»
Руслан Минаев

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Локомотив».

«Ну вот я читаю, что убрали [в «Локомотиве»] тренера. И я читаю тренеры [говорят] — я готов, я готов. Мне тоже звонили. Я нажимал и слушал: «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Sports.ru». Но что они хотят узнать?

Мое решение — готов или нет, хочу или не хочу — для вас, для прессы оно ничего не значит. Все дела делаются в тишине. Поэтому я помолчу, и тишина будет пока что», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Вадим Евсеев, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шинник
2
1
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