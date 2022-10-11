Евсеев о назначении в «Локомотив»: «Для прессы мое решение ничего не значит. Все дела делаются в тишине»

Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Локомотив».

«Ну вот я читаю, что убрали [в «Локомотиве»] тренера. И я читаю тренеры [говорят] — я готов, я готов. Мне тоже звонили. Я нажимал и слушал: «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Sports.ru». Но что они хотят узнать?

Мое решение — готов или нет, хочу или не хочу — для вас, для прессы оно ничего не значит. Все дела делаются в тишине. Поэтому я помолчу, и тишина будет пока что», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Вадим Евсеев, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.