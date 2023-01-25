Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:45

Евсеев: «Почему вы считаете, что в РПЛ мало молодых талантов? А Сулейманов из Нижнего?»

Евсеев выразил мнение, что в России хватает молодых талантливых игроков
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что в России хватает молодых талантливых игроков.

— Вы поработали во всех лигах России. Можете сформулировать главную проблему нашего футбола.

— Нет. Так сразу и не скажешь. В каждой лиге свои нюансы.

— Но почему в РПЛ мало талантливой молодежи?

— Разве мало? Не согласен.

— Вот как?

— Ну а Сулейманов, например, в «Нижнем Новгороде». Чем вас не устраивает? Семь мячей забил. Сейчас Агапов перешел в ЦСКА. Понятно, что на слуху такие игроки, как Пиняев, Захарян, Тюкавин. Но если брать то же «Динамо», то там сейчас в контрольных матчах играет полузащитник Сулаквелидзе. Есть интересные ребята. Я его, кстати, звал в «Шинник» в прошлом году. Но «Динамо» ответило: во вторую лигу не отдадим.

— У вас ведь Урунов играл в «Уфе». Сейчас он без команды, не звали его в Ярославль?

— Вообще-то Урунов — это уровень премьер-лиги. Думаю, он перезапустит свою карьеру. Может и в арабские страны поехать, в Казахстан. Зачем ему первая лига? Молодой, амбициозный парень.

— Почему после «Уфы» у него нигде не получилось?

— Вопрос не ко мне. У меня он играл, сверкал, на него был спрос.

— Самый талантливый игрок, который прошел через ваши тренерские руки?

— Фомин, который сейчас в «Динамо» и в сборной. Видите, как получилось. «Краснодар» его не рассмотрел, а Вадим Валентинович разглядел (улыбается).

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
Вадим Евсеев
ФК Нижний Новгород
ФК Шинник
Тимур Сулейманов
1
Обсудить
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сафонов о первом матче «Краснодара» на сборах: «Пока рано делать выводы, мы только познакомились с новым тренером»
В «Вероне» заявили, что не принимают условия ЦСКА по Гайчу
Дедлайн по вопросу вероятного перехода защитника БАТЭ Волкова в «Химки» намечен на 14 февраля
Тавареш официально в «Спартаке», «Локомотив» зовет защитника «Бенфики», Модрич отказался переходить в «Аль-Наср»
Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Салернитаны»
Агент Акаев считает Тавареша усилением для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге