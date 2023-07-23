Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:43

Шаронов — о матче с «Тюменью»: «Игра разделилась на несколько частей»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу над «Тюменью» (2:0) во втором туре первой лиги.

«Главной цели мы добились — заработали три очка, — цитирует пресс-служба клуба Шаронова. — Спасибо болельщикам за поддержку, они пришли в дождливую погоду. Но такая погода лучше, чем жара, которая стояла в городе несколько дней. Игра разделилась на несколько частей. Мы хорошо начали первый отрезок, больше играли в атаке, владели инициативой. Затем мы эту инициативу потеряли — в футболе так бывает. Больше оборонялись и делали это достаточно неплохо в плане организации. Где-то наши игроки теряли позиции, где-то мы теряли мяч. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому в совокупности так сложилось. Мы должны были сыграть по-другому в тех эпизодах».

Хабаровский клуб одержал две победы на старте сезона и набрал 6 очков. «СКА-Хабаровск» лидирует в турнирной таблице. «Тюмень» с 3 очками занимает 7-е место.

В третьем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Соколом» 29 июля. «Тюмень» встретится с «Енисеем» на день позже.

Источник: https://fcska.ru/roman-sharonov-igra-razdelilas-na-neskolko-chastej/
Роман Шаронов
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Тюмень
0
Читайте также
«ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» дома проиграл «Ленинградцу» в первой лиге