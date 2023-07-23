Шаронов — о матче с «Тюменью»: «Игра разделилась на несколько частей»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу над «Тюменью» (2:0) во втором туре первой лиги.

«Главной цели мы добились — заработали три очка, — цитирует пресс-служба клуба Шаронова. — Спасибо болельщикам за поддержку, они пришли в дождливую погоду. Но такая погода лучше, чем жара, которая стояла в городе несколько дней. Игра разделилась на несколько частей. Мы хорошо начали первый отрезок, больше играли в атаке, владели инициативой. Затем мы эту инициативу потеряли — в футболе так бывает. Больше оборонялись и делали это достаточно неплохо в плане организации. Где-то наши игроки теряли позиции, где-то мы теряли мяч. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому в совокупности так сложилось. Мы должны были сыграть по-другому в тех эпизодах».

Хабаровский клуб одержал две победы на старте сезона и набрал 6 очков. «СКА-Хабаровск» лидирует в турнирной таблице. «Тюмень» с 3 очками занимает 7-е место.

В третьем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Соколом» 29 июля. «Тюмень» встретится с «Енисеем» на день позже.