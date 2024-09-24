Сторожук о лидерстве тульского «Арсенала» в ФНЛ: «Не скажу, что все идеально»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук оценил игру команды на старте сезона-2024/25.

Туляки лидируют в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 23 очками в 11 матчах.

«Говорят, что «Арсенал» играет выше своих возможностей? Наверное, это говорят те люди, которые не знают, как футболисты тренируются, отдают себя. Исходя из старта чемпионата, скажу так: если говорить в процентном соотношении, думаю, процентов на 70 мы обновились. Это тоже новый этап, новый чемпионат, новая ситуация, и не знаешь, куда она повернет. Первые игры были очень сложными. Да, мы побеждали, но по происходящему на поле было понимание, что нам нужно очень много работать. Вырывали на последних минутах и так далее.

Мы понимаем, что нужно время, чтобы футболист понял, что мы хотим от него, чтобы он адаптировался к нашим требованиям — а они непростые. Очень важно было прибавлять по ходу чемпионата. Мы постепенно двигаемся вперед. Не скажу, что все идеально, мы испытываем проблемы с составом с точки зрения ротации. Есть определенные требования — понятно, что индивидуальное мастерство отдельных футболистов многое решает, но команда как «мы» мне больше нравится. Поэтому мы много говорим о таких вещах, что каждый за каждого, друг за друга... Не скажу, что это какая-то система, мы нашли к каждому подход, чтобы он развивался», — сказал Сторожук в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Арсенал» проведет следующий матч в ФНЛ 29 сентября дома против «Уфы».