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Сегодня, 06:55

Глушаков будет тренироваться на сборе «Ростова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков отправится на первый сбор «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Глушаков обратился к главному тренеру команды Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму в период подготовки к возобновлению сезона. Клуб пошел навстречу просьбе футболиста — он отправится на первый сбор, где и будет работать с командой. Первый сбор команда проведет в ОАЭ.

На данный момент Глушаков выступает за костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.

Костромской «Спартак» по итогам первого этапа первенства ФНЛ-2 занял 10-е, последнее, место в турнирной таблице группы, набрав 13 очков в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glushakov-budet-trenirovat-sya-na-sbore-rostova/
Денис Глушаков
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Кострома)
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