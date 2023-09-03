Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Рубине»

Полузащитник Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении его карьеры в «Рубине».

«Вообще про интерес к себе [не конкретно от «Рубина» — прим. «СЭ».] я слышу, но конкретики пока никакой нет», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что экс-полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Рубине».

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил 1 гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России. На данный момент он является свободным агентом.