Глушаков пожелал Горлову успехов в «Торпедо»: «Чтобы вывел команду в премьер-лигу!»

Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков в комментарии «СЭ» пожелал удачи Артему Горлову на посту исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо».

Горлов возглавлял «Пари НН» с декабря 2022 по апрель 2023, где успел поработать с Глушаковым.

«Ожидаемая ситуация, результатов нет. Поэтому и поставили Горлова тренером. Думаю, что у Артема Сергеевича получится в «Торпедо». Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», — сказал Глушаков «СЭ».

3 октября московский клуб объявил об отставке Жозепа Клотета, который возглавлял команду с марта 2023 года. Артем Горлов, работающий в «Торпедо» с июля 2023 года, назначен исполняющим обязанности главного тренера автозаводцев.

«Торпедо» занимает 9-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 17 очками в 12 матчах.