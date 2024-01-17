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Глушков: «Приятно, что Тихонов хотел видеть меня в «Енисее»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Полузащитник «Акрона» Никита Глушков высказался о словах наставника «Енисея» Андрея Тихонова про уход футболиста из команды.

«Конечно, было приятно услышать от такого человека, что он хотел видеть меня в команде. Что касается поработать с Тихоновым в будущем, загадывать не буду. Слышал много хороших отзывов о работе Андрея Валерьевича», — приводит слова Глушкова «РБ Спорт».

Глушков перешел из «Енисея» в «Акрон» 11 января 2024 года. Сумма трансфера составила 70 тысяч евро.

53-летний Тихонов возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.

После 20 туров ФНЛ красноярцы занимают 10-е место, набрав 24 очка.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Акрон
ФК Енисей
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