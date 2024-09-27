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Сегодня, 11:05

Гогниев об иностранных тренерах: «Я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал в РПЛ, но пока таких, как он, нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Спартак Гониев.
Фото Александр Федоров , «СЭ»
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился с «СЭ» мнением о работе иностранных специалистов в России.

«Я не против иностранных тренеров, если они приезжают и учат наших футболистов. Если это квалифицированные специалисты, то это супер. Потому что они привносят новшества. А бывает, что иностранный тренер приходит и ничего сверхъестественного не делает. Я за то, чтобы иностранцы были, потому что мы тоже растем.

Всегда привожу такой пример: я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал поработать в РПЛ — хочется посмотреть на его методы работы, но, к сожалению, пока таких, как он, нет. Есть реально сильные иностранные тренеры, которые приходят в наш чемпионат. Но российские тренеры должны быть на виду, потому что у нас очень хорошая тренерская школа, очень много квалифицированных специалистов, но не так много команд, в которых можно работать и показывать результат», — сказал Гогниев «СЭ».

Гогниев возглавил «Аланию» 17 сентября. Ранее специалист уже руководил командой в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел коллектив из второй лиги в первую и добрался до полуфинала Кубка России.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)

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