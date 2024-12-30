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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:02

Гогниев подтвердил, что останется на посту главного тренера «Алании»

Руслан Минаев
Спартак Гогниев.
Фото ФК Алания
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подтвердил, что сохранит свой пост.

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

30 декабря вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о сокращении бюджета клуба.

«Алания» после 21 тура первой лиги набрала 18 очков и занимает предпоследнее 17-е место. Клуб из Владикавказа проиграл пять из последних шести матчей в чемпионате.

Спартак Гогниев
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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