Гогниев стал главным тренером «Алании»

Спартак Гогниев возглавил владикавказскую «Аланию», сообщается в официальном Telegram-канале клуба первой лиги. Подробности контракта с 43-летним специалистом не уточняются.

Он сменил на посту главного тренера Султана Тазабаева, который был отправлен в отставу в понедельник, 16 сентября.

«Алания» после 10-ти туров идет на 16-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 9 очков. В следующем матче 21 сентября команда сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел коллектив из второй лиги в первую и добрался до полуфинала Кубка России. Последним местом работы специалиста были «Химки». Он возглавлял подмосковный клуб в сезоне-2022/23.