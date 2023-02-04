Гол Аджоева помог тульскому «Арсеналу» одержать победу в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» провел 4 февраля товарищеский матч против команды из Боснии и Герцеговины «Слога Добой» и выиграл со счетом 2:0.

Автором победного мяча стал новичок туляков Ираклий Манелов. Защитник отличился уже на 4-й минуте матча.

А в конце встречи, на 87-й минуте, гол забил нападающий Гурам Аджоев.