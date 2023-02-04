Гол Аджоева помог тульскому «Арсеналу» одержать победу в товарищеском матче

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Тульский «Арсенал» провел 4 февраля товарищеский матч против команды из Боснии и Герцеговины «Слога Добой» и выиграл со счетом 2:0.
Автором победного мяча стал новичок туляков Ираклий Манелов. Защитник отличился уже на 4-й минуте матча.
А в конце встречи, на 87-й минуте, гол забил нападающий Гурам Аджоев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования