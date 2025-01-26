Голкипер «Балтики» Свинов на правах аренды перешел в «Уфу»

Сегодня, 12:16
«Уфа» и «Балтика» договорились об аренде голкипера Ильи Свинова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Отмечается, что вратарь присоединится к «Уфе» на сборе в Турции.
Свинов — воспитанник тольяттинского футбола. На профессиональном уровне он также играл за «Ладу-Тольятти», «Носту», «Факел» и «Спартак», вместе с которым становился обладателем Кубка России в 2022-м.
В нынешнем сезоне 24-летний Свинов провел пять матчей в первой лиге, пропустив 6 мячей и один раз сыграв на ноль.