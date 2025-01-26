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Сегодня, 12:16

Голкипер «Балтики» Свинов на правах аренды перешел в «Уфу»

Алина Савинова
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«Уфа» и «Балтика» договорились об аренде голкипера Ильи Свинова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Отмечается, что вратарь присоединится к «Уфе» на сборе в Турции.

Свинов — воспитанник тольяттинского футбола. На профессиональном уровне он также играл за «Ладу-Тольятти», «Носту», «Факел» и «Спартак», вместе с которым становился обладателем Кубка России в 2022-м.

В нынешнем сезоне 24-летний Свинов провел пять матчей в первой лиге, пропустив 6 мячей и один раз сыграв на ноль.

Источник: https://t.me/fcufa_team/16575
Илья Свинов
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Уфа
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