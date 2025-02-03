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Сегодня, 07:25

Голкипер Натабашвили останется в «Алании», несмотря на финансовые проблемы клуба

Даниил Аршавский
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Вратарь Георгий Натабашвили не покинет «Аланию» в зимнее трансферное окно и останется во владикавказском клубе, сообщает Legalbet.ru.

В начале января ульяновская «Волга» проявляла интерес к 24-летнему голкиперу на фоне финансовых проблем в «Алании».

Натабашвили выступал за «Аланию» с 2020 года по 2022 год, после чего перешел в «Долгопрудный». В июле 2022 года вратарь вернулся во владкавказский клуб.

В нынешнем сезоне Натабашвили защищал ворота «Алании» в 3-х матчах во всех турнирах, отстоял 2 игры на ноль и пропустил 3 гола.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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