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Сегодня, 12:06

Голкипер «Родины» Сангаре: «Не жалею об уходе из «Динамо» — может, скоро на одном уровне играть будем»

Алина Савинова
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Российский вратарь «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре заявил, что не жалеет о своем уходе из «Динамо».

«Может, в следующем сезоне мы будем на одном уровне играть — тогда вообще о чем жалеть? Считаю, правильно остался в «Динамо» в 2020-м и логично ушел год назад. И то и другое было необходимо. Почему «Родина»? Я искал команду ФНЛ, у которой есть четкие цели и где можно получать практику и прогрессировать. С «Родиной» совпало лучше всего», — приводит Sport24 слова Сангаре.

В текущем сезоне 22-летний голкипер провел 13 матчей за «Родину», пропустил 17 мячей и 3 игры отстоял на ноль.

«Родина» получила право принять участие в стыках за выход в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-06-vratar-rodiny-sangare-ne-zhaleyu-chto-ushel-iz-dinamo-mozhet-skoro-na-odnom-urovne-igrat-budem
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