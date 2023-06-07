Вратарь «Родины» Сангаре: «Наши амбиции позволяют побороться за выход в РПЛ»

Сегодня, 16:06
Голкипер «Родины» Дэвид Сангаре заявил, что его команда сможет составить конкуренцию «Пари НН» в борьбе за право выступать в РПЛ.
— В голове была мысль, что можем сыграть в стыках. На самом деле, у нас хорошего уровня команда и наши амбиции позволяют побороться за выход в РПЛ, — цитирует «РБ Спорт» Сангаре.
— При том, что начало сезона для «Родины», которая только вышла в первую лигу, было сложным. Казалось, команда будет бороться за выживание.
— У нас изначально была сильная команда, но так сложилось, что на старте чемпионата не очень хорошо получалось набирать очки. Где-то из-за ошибок, где-то мы не дожимали соперника. Но та ситуация не отображала реальное положение дел. Мы продолжали работать и верили, что должны и можем подниматься и выше.
В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Родина» встретится с «Пари НН». Первая игра состоится в среду, 7 июня, ответная — в субботу, 10 июня.