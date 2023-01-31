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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, кем работал до того, как стал профессиональным футболистом.
— Ты перепробовал множество профессий. Назовешь их?
— После армии на стройке, в такси, при заводе следил за полем, в парке листву опавшую собирал. В агентстве ипотечного кредитования, сидел в офисе, но эта бумажная работа не понравилась. Еще экспедитором несколько дней поработал, но сразу понял, что не мое. Об этом я много рассказывал.
— Предполагал ли тогда, что когда-то будешь играть в Премьер-лиге и будешь получать вызовы в сборную?
— Конечно, нет. После стройки главным было до подушки доползти, — цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».
34-летний футболист выступает в казанском клубе с 2019 года. Ранее он также выступал за «Динамо» Барнаул, «Анжи», «Кубань» и другие команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования