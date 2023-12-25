Горелов рассказал, как он попал в «КАМАЗ»

Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов рассказал, как он попал в команду из Набережных Челнов.

«Я после «Вана» поехал в молодежную сборную, был на сборах в Македонии. Мне позвонил агент и сказал, что общается с командами ФНЛ, он прислал мои игры главному тренеру «КАМАЗа». Они посмотрели и пригласили на недельный просмотр. После просмотра возвращался в Ростов на поезде, и уже в пути агент позвонил и сказал, что я меня взяли, выслали контракт. Всех тонкостей не знаю, но я полностью перешел в «КАМАЗ». Наверное, какие-то условия для «Ростова» были», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Горелов провел за «КАМАЗ» 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.