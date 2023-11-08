Горлов утвержден на пост главного тренера «Торпедо»

Артем Горлов утвержден на пост главного тренера «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба 8 ноября.

36-летний специалист вошел в тренерский штаб команды 12 июля, а 3 октября после ухода Жозепа Клотета был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Предыдущим местом работы Горлова был «Пари НН», который он возглавлял с декабря 2022-го по апрель 2023 года. До этого был главным тренером «Енисея».

Также Горлов работал в таких клубах, как: «СКА-Энергия», «Луч-Энергия», «Домодедово», «Кубань-2», «Долгопрудный», «Паланга» (Литва), «Локомотив» (Латвия), «Ноа Юрмала» (Латвия), «Знамя Труда».

После 17 туров «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 22 очками.