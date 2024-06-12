Иванов: «У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Евгения Аверьянова на пост главного тренера команды.

«Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в «Урале». Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет также обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — цитирует Sport24 Иванова.

В тренерский штаб Аверьянова войдут экс-полузащитник «Урала» и сборной России Олег Шатов и Сергей Томаров, который много лет проработал на разных должностях в клубе из Екатеринбурга.