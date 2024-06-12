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Сегодня, 03:26

Иванов: «У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Евгения Аверьянова на пост главного тренера команды.

«Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в «Урале». Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. У Аверьянова душа лежит за «Урал». Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет также обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — цитирует Sport24 Иванова.

В тренерский штаб Аверьянова войдут экс-полузащитник «Урала» и сборной России Олег Шатов и Сергей Томаров, который много лет проработал на разных должностях в клубе из Екатеринбурга.

Евгений Аверьянов. Аверьянов стал новым главным тренером «Урала»
Источник: https://sport24.ru/football/news-655449-ivanov-obyasnil-naznacheniye-averyanova-v-ural-budet-rabotat-ne-za-dengi-a-po-sovesti
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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