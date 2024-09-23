Президент «Урала» Иванов: «У нас болельщики приходят даже на рядовые матчи»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как изменилась посещаемость матчей после вылета команды из РПЛ.

«У нас болельщики приходят даже на какие-то, как считается, рядовые матчи. Народ приходит, своей посещаемостью мы довольны. У нас стало получше, не сказать, что критично — все-таки РПЛ и ФНЛ несравнимы. И команды приезжают другие, но у нас такого не было, чтобы 200 человек пришло, и, я думаю, никогда не будет», — цитирует Metaratings.ru Иванова.

После 11 туров в Первой лиге «Урал» занимает 2-е место в турнирной таблице с 21 очком.