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Сегодня, 19:27

Президент «Урала» Иванов: «Я уверен, что из Шатова получится хороший тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера клуба Олега Шатова стать тренером команды на постоянной основе.

«Он провел два матча и идет от игры к игре. Но пока по Олегу Александровичу я ничего говорить не буду. Есть ли у него шанс быть утвержденным на посту главного тренера? Шанс есть всегда, и у него, конечно, тоже такой шанс есть. Посмотрим, как он проведет оставшиеся игры. Но я уверен, что из него получится очень хороший тренер. Это мое мнение, оно может быть ошибочным, но оно такое», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

6 ноября «Урал» объявил, что Евгений Аверьянов покидает пост главного тренера и исполняющим обязанности назначен 34-летний Шатов. Под руководством нового тренера команда провела два матча и в обоих одержала победу.

«Урал» (33 очка) занимает третье место в таблице первой лиги. 23 ноября команда сыграет с «Аланией».

Олег Шатов. Вторая победа Шатова, Талалаев — царь горы, драка «Тюмени» и «Сочи». 19-й тур ФНЛ

Источник: РБ Спорт
Олег Шатов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)

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