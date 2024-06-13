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Сегодня, 13:05

Иванов — о возможном уходе Каштанова: «Он ведет себя неправильно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем нападающего Алексея Каштанова.

«Мы не читаем интервью российских газет по утрам. Когда что-то случится, мы на своем сайте сразу напишем. Сейчас Каштанов футболист «Урала». У него контракт еще на два года. Каждое трансферное окно почему-то по Каштанову всегда возникают какие-то ситуации. И он сам куда-то тренерам звонит. Он ведет себя неправильно, как я считаю. Но он пока наш футболист. И никаких переговоров ни с кем не ведем», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий может перейти в «Ахмат».

В минувшем сезоне РПЛ Каштанов провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

ФК Урал
Алексей Каштанов
Григорий Иванов (руководитель)
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