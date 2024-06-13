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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:50

Иванов: «Из Шатова получится большой тренер!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о выборе нового тренерского штаба.

«Мы знаем весь потенциал теперь уже Олега Александровича. Знаем, как он любит и понимает футбол. Он наш воспитанник, мы все его знаем. Сейчас он имеет право работать, так как отучился. Лучшего кандидата, который любит «Урал» и является уроженцем Свердловской области... Поэтому мы и выбрали его кандидатуру. Из Олега получится очень хороший тренер. Большой тренер! Также как и из Евгений Геннадьевича Аверьянова. Даже думаю, что мы немного его передержали в помощниках. Надо было его назначать главным раньше. Но немного я испугался. Сейчас сложилась такая ситуация, когда команде нужен тренер, который действительно всей душой болеет за команду, будет переживать за футбольный клуб, который много прошел с этой командой», — сказал Иванов «СЭ».

11 июня стало известно о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера «Урала». Он сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду в конце мая. В тренерский штаб Аверьянова войдут Олег Шатов и Сергей Томаров.

Олег Шатов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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