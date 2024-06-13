Иванов: «Из Шатова получится большой тренер!»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о выборе нового тренерского штаба.

«Мы знаем весь потенциал теперь уже Олега Александровича. Знаем, как он любит и понимает футбол. Он наш воспитанник, мы все его знаем. Сейчас он имеет право работать, так как отучился. Лучшего кандидата, который любит «Урал» и является уроженцем Свердловской области... Поэтому мы и выбрали его кандидатуру. Из Олега получится очень хороший тренер. Большой тренер! Также как и из Евгений Геннадьевича Аверьянова. Даже думаю, что мы немного его передержали в помощниках. Надо было его назначать главным раньше. Но немного я испугался. Сейчас сложилась такая ситуация, когда команде нужен тренер, который действительно всей душой болеет за команду, будет переживать за футбольный клуб, который много прошел с этой командой», — сказал Иванов «СЭ».

11 июня стало известно о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера «Урала». Он сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду в конце мая. В тренерский штаб Аверьянова войдут Олег Шатов и Сергей Томаров.