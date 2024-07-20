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Иванов призвал не сравнивать 16-летнего форварда «Урала» Воронова с Ямалем: «Рано этих оваций»

Руслан Минаев
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Президент «Урала» Григорий Иванов негативно отреагировал на сравнение 16-летнего форварда екатеринбуржцев Максима Воронова с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Чего вы уже сравниваете Воронова с Ямалем?! Парню 16 лет, он первый раз вышел в основном составе команды. Да, он молодец, сыграл хорошо, но для него сейчас рано еще этих оваций! Пускай Максим спокойно играет и набирается опыта», — цитирует Иванова Sport24.

Воронов вышел на поле в матче с «Шинником» (2:1) во 2-м туре первой лиги и сделал голевую передачу. После этого пресс-служба клуба из Екатеринбурга в Telegram-канале сравнила россиянина с Ямалем.

Воронов провел первый матч за основную команду «Урал».

Источник: Sport24
Ламин Ямаль
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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