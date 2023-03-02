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Сегодня, 01:35

Григорян может возглавить «Кубань»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян может стать новым главным тренером «Кубани», сообщает Metaratings.ru. Он является одним из кандидатов на замену Андрею Сосницкому.

По информации источника, есть два возможных сценария развития событий: Сосницкий проведет два первых матча весенней части сезона с «Рубином» и «Аланией», после которых будет принято решение, или Григоряна могут назначить еще перед возобновлением сезона.

После 20 туров «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-grigoryan-yavlyaetsya-kandidatom-na-post-glavnogo-trenera-kubani-232026/
Футбол
ФК Кубань
Александр Григорян
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