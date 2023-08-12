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12 августа, 23:47

Григорян назвал дешевым хейтом звонок журналистки, спросившей его о возможном увольнении

Алина Савинова
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Главный тренер «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему грубо ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении.

«В предыгровой день [перед матчем с «Волгарем»] звонит девочка — и задает вопрос: «Александр Витальевич, когда вас уволят?» Считаю, что я проявил максимальную толерантность в ответе. Знаю много классных журналистов. Но есть и такие, кто хочет сделать на моем имени дешевый хейт. Это повод, чтобы эту девочку поддерживать? Почему никто не обсуждает сам замысел такого звонка? Вы ведь не позвоните, и такого не спросите. Хотя владеете информацией больше», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.

После матча 5-го тура первой лиги с «Соколом» (0:0) тренер назвал журналистку, задавшую ему вопрос о возможной отставке, маленькой глупой девочкой.

Григорян возглавляет «Кубань» с мая 2023 года. На данный момент команда под его руководством занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 4 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoryan-zvonok-zhurnalistki-deshyovyi-kheit-ya-proyavil-maksimalnuyu-tolerantnost-v-otvete-273753/
Футбол
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ФК Кубань
Александр Григорян
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