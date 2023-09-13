Григорян: «Я не зациклен на идее где-то работать. Живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится»

Российский тренер Александр Григорян рассказал о планах на будущее после ухода из «Кубани».

«Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею», — цитирует Григоряна Sport24.

Григорян возглавлял «Кубань» с мая 2023 года. 11 сентября краснодарский клуб объявил об отставке 56-летнего специалиста. На место Григоряна в «Кубань» пришел бывший тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев.

После 9 туров «Кубань» занимает предпоследнее место в первой лиге, имея в активе 5 очков.