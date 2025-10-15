Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

15 октября, 18:15

Григорян: «Костромской «Спартак» поборется за пятое место»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер Александр Григорян считает, что костромской «Спартак» не выйдет в РПЛ.

— Красно-белые несколько туров лидировали, но сейчас опустились на второе место. Некоторые эксперты полагают, что команда, которая прежде всего делает ставку на борьбу и атлетизм, в итоге выпадет из лидирующей группы. Ваш прогноз?

— Я много лет проработал в первом дивизионе. Когда ты в процессе, увлечен, одержим, то ты не видишь невыразительный, серый футбол со стороны. О чем говорят сейчас футболисты команд ФНЛ после матчей? Самые частые фразы?

— Какие же?

— «Мы сегодня победили, потому что выиграли борьбу, единоборства». Или: «Мы добились успеха, потому что подобрали вторые мячи». Господи, а почему никто про футбол-то не говорит? Почему мы не слышим, допустим: «Мы сегодня выиграли, потому что были умнее, креативнее, показали более комбинационную игру». Никто же так не говорит.

— Таковы реалии нашего футбола?

— Я добивался результата в первой лиге порой не благодаря, а вопреки. Но не всегда красивый футбол приводит к результатам. Разве «Арсенал» не пытается комбинировать? Пытается. А посмотрите на ульяновскую «Волгу» Михаила Белова. На мой взгляд, сейчас это самая играющая команда в лиге. Имею в виду качество футбола, зрелищность. А на каком она месте?

— На 15-м.

— Ну вот и думай, что важнее — качество футбола или результат. Что касается костромского «Спартака», я бы не стал критиковать тренеров за стиль игры. Нужно журить те клубы, которые обладают ресурсами, составами, традициями, а играют настолько примитивно... Невозможно смотреть!

— Вернемся к «Спартаку».

— А чего вы ждали от Костромы? Она себя никак по-другому и не позиционировала изначально. Нужно снять шляпу перед «Спартаком». 60 процентов ребят пришли из второй лиги. И не потерялись в ФНЛ! Всем навязывают борьбу. Понятно, что лично мне такой футбол не нравится. Но надо признать: «Спартак» уже произвел фурор, заставил себя уважать. А ведь многие посмеивались, прикалывались над вектором развития этого клуба, над руководителями.

— Так каков ваш прогноз? Хватит ли у «Спартака» ресурсов, чтобы закончить сезон в четверке?

— Нет, не думаю. В четверке Костромы не будет. Красно-белые способны побороться за пятое место. И это уже станет большой для них победой.

Костромской «Спартак» идет на втором местое в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками в 14 матчах. Отставание команды от лидирующего «Факела» составляет 1 очко.

Александр Григорян&nbsp;&mdash; о&nbsp;возвращении Кононова в &laquo;Торпедо&raquo;, отставке Шалимова из&nbsp;Факела и&nbsp;других интригах ФНЛ.Спасет ли Кононов «Торпедо»? Почему «Урал» не уволил Ромащенко? Какое место займет Кострома? Разбор сезона ФНЛ от Григоряна

1

  • .Точный счёт Матчей.

    Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Первая лига
    ФК Спартак (Кострома)
    Александр Григорян
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя