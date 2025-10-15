Григорян: «Костромской «Спартак» поборется за пятое место»

Тренер Александр Григорян считает, что костромской «Спартак» не выйдет в РПЛ.

— Красно-белые несколько туров лидировали, но сейчас опустились на второе место. Некоторые эксперты полагают, что команда, которая прежде всего делает ставку на борьбу и атлетизм, в итоге выпадет из лидирующей группы. Ваш прогноз?

— Я много лет проработал в первом дивизионе. Когда ты в процессе, увлечен, одержим, то ты не видишь невыразительный, серый футбол со стороны. О чем говорят сейчас футболисты команд ФНЛ после матчей? Самые частые фразы?

— Какие же?

— «Мы сегодня победили, потому что выиграли борьбу, единоборства». Или: «Мы добились успеха, потому что подобрали вторые мячи». Господи, а почему никто про футбол-то не говорит? Почему мы не слышим, допустим: «Мы сегодня выиграли, потому что были умнее, креативнее, показали более комбинационную игру». Никто же так не говорит.

— Таковы реалии нашего футбола?

— Я добивался результата в первой лиге порой не благодаря, а вопреки. Но не всегда красивый футбол приводит к результатам. Разве «Арсенал» не пытается комбинировать? Пытается. А посмотрите на ульяновскую «Волгу» Михаила Белова. На мой взгляд, сейчас это самая играющая команда в лиге. Имею в виду качество футбола, зрелищность. А на каком она месте?

— На 15-м.

— Ну вот и думай, что важнее — качество футбола или результат. Что касается костромского «Спартака», я бы не стал критиковать тренеров за стиль игры. Нужно журить те клубы, которые обладают ресурсами, составами, традициями, а играют настолько примитивно... Невозможно смотреть!

— Вернемся к «Спартаку».

— А чего вы ждали от Костромы? Она себя никак по-другому и не позиционировала изначально. Нужно снять шляпу перед «Спартаком». 60 процентов ребят пришли из второй лиги. И не потерялись в ФНЛ! Всем навязывают борьбу. Понятно, что лично мне такой футбол не нравится. Но надо признать: «Спартак» уже произвел фурор, заставил себя уважать. А ведь многие посмеивались, прикалывались над вектором развития этого клуба, над руководителями.

— Так каков ваш прогноз? Хватит ли у «Спартака» ресурсов, чтобы закончить сезон в четверке?

— Нет, не думаю. В четверке Костромы не будет. Красно-белые способны побороться за пятое место. И это уже станет большой для них победой.

Костромской «Спартак» идет на втором местое в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками в 14 матчах. Отставание команды от лидирующего «Факела» составляет 1 очко.