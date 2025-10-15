Видео
15 октября, 17:45

Григорян об «Урале»: «У Ромащенко сдают нервы. Зачем он убрал Щербаченко?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный тренер Александр Григорян в интервью «СЭ» оценил перспективы «Урала» в ФНЛ в сезоне-2025/26.

— А что происходит с «Уралом»? Команда проиграла два матча подряд, «КАМАЗу» так и вовсе крупно — 1:5. Но в клубе приняли решение не расставаться с Мирославом Ромащенко.

— Понимаю, почему руководители «Урала» проявили сейчас терпение. По одной простой причине. Если мы обратимся к статистике, то по голевым моментам «Урал» с «Родиной» лидируют. По контролю мяча, владению, проценту проникающих передач команда Ромащенко — почти везде на первых местах. В ряде игр, особенно на старте, екатеринбуржцы показывали неплохой футбол.

— Что случилось потом?

— Понимаете, наставник, который выводит команду в РПЛ, должен быть стрессоустойчивым. Мне симпатичен Ромащенко как тренер. Но, мне кажется, он как раз не стрессоустойчив.

— Почему вы так решили?

— Ну посмотрите. Начало чемпионата, все идет хорошо. У Ромащенко в помощниках опытный специалист — Федор Щербаченко. Вспомните, как играла «Мордовия», когда он был там главным тренером. Увлекательно, смело, в атаку. Ее называли тогда мордовская «Барселона»! Но после третьего тура Ромащенко почему-то увольняет Щербаченко. Зачем? Какие-то шараханья. О чем это говорит? Тренер не спокоен...

Ромащенко никак не определится с обоймой центральных полузащитников. Большая ротация. Команда, ставящая перед собой серьезные задачи, должна все-таки обладать стабильным составом. А какая необходимость тасовать футболистов, сочетания, менять схемы? Помните «Балтику» прошлого сезона? У Талалаева была очень серьезная обойма игроков. Но только он ее почему-то не менял.

— Доводилось слышать, что после увольнения Щербаченко «Урал» стал испытывать проблемы в атаке.

— Я бы прежде всего говорил об уровне стрессоустойчивости Ромащенко. Не понял этого увольнения. Все в футбольном мире знают Щербаченко как квалифицированного специалиста. Неконфликтный, лояльный, обладает хорошими коммуникативными способностями. А если ты его увольняешь, значит, у тебя сдают нервы...

«Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками в 13 матчах.

Александр Григорян&nbsp;&mdash; о&nbsp;возвращении Кононова в &laquo;Торпедо&raquo;, отставке Шалимова из&nbsp;Факела и&nbsp;других интригах ФНЛ.Спасет ли Кононов «Торпедо»? Почему «Урал» не уволил Ромащенко? Какое место займет Кострома? Разбор сезона ФНЛ от Григоряна

