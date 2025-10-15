Григорян об «Урале»: «У Ромащенко сдают нервы. Зачем он убрал Щербаченко?»

15 октября, 17:45
Известный тренер Александр Григорян в интервью «СЭ» оценил перспективы «Урала» в ФНЛ в сезоне-2025/26.
— А что происходит с «Уралом»? Команда проиграла два матча подряд, «КАМАЗу» так и вовсе крупно — 1:5. Но в клубе приняли решение не расставаться с Мирославом Ромащенко.
— Понимаю, почему руководители «Урала» проявили сейчас терпение. По одной простой причине. Если мы обратимся к статистике, то по голевым моментам «Урал» с «Родиной» лидируют. По контролю мяча, владению, проценту проникающих передач команда Ромащенко — почти везде на первых местах. В ряде игр, особенно на старте, екатеринбуржцы показывали неплохой футбол.
— Что случилось потом?
— Понимаете, наставник, который выводит команду в РПЛ, должен быть стрессоустойчивым. Мне симпатичен Ромащенко как тренер. Но, мне кажется, он как раз не стрессоустойчив.
— Почему вы так решили?
— Ну посмотрите. Начало чемпионата, все идет хорошо. У Ромащенко в помощниках опытный специалист — Федор Щербаченко. Вспомните, как играла «Мордовия», когда он был там главным тренером. Увлекательно, смело, в атаку. Ее называли тогда мордовская «Барселона»! Но после третьего тура Ромащенко почему-то увольняет Щербаченко. Зачем? Какие-то шараханья. О чем это говорит? Тренер не спокоен...
Ромащенко никак не определится с обоймой центральных полузащитников. Большая ротация. Команда, ставящая перед собой серьезные задачи, должна все-таки обладать стабильным составом. А какая необходимость тасовать футболистов, сочетания, менять схемы? Помните «Балтику» прошлого сезона? У Талалаева была очень серьезная обойма игроков. Но только он ее почему-то не менял.
— Доводилось слышать, что после увольнения Щербаченко «Урал» стал испытывать проблемы в атаке.
— Я бы прежде всего говорил об уровне стрессоустойчивости Ромащенко. Не понял этого увольнения. Все в футбольном мире знают Щербаченко как квалифицированного специалиста. Неконфликтный, лояльный, обладает хорошими коммуникативными способностями. А если ты его увольняешь, значит, у тебя сдают нервы...
«Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками в 13 матчах.
.Точный счёт Матчей.
*Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей
15.10.2025