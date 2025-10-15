Григорян: «С «Торпедо» поступили несправедливо»

Известный тренер Александр Григорян в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Торпедо» сохранит прописку в ФНЛ.

— Последнее место «Торпедо» по итогам 14 туров — шок?

— С одной стороны, конечно, удивляет. Футбол — не только статистика, хотя и на эти показатели тоже стоит обращать внимание при анализе той или иной команды. Все надо рассматривать в комплексе.

В случае с «Торпедо» прежде всего нужно говорить о серьезной психологической проблеме, после того как автозаводцев исключили из числа участников РПЛ. Причем, на мой взгляд, решение было несправедливым... И до сих пор москвичи из этой ямы, как видим, вылезти не могут.

— А если проанализировать статистические показатели игры черно-белых?

— А знаете, какое место «Торпедо» занимает в лиге по созданным голевым моментам?

— Где-то в серединке?

— Нет. Третье! Как заметил выше, лидирует по этому показателю «Родина», второй — «Урал». Тульский «Арсенал», кстати, четвертый. «Торпедо» еще и в тройке лидеров по владению мячом.

— То есть все упирается в реализацию?

— От чего зависит реализация? Не только ведь от исполнительского мастерства, но и от морального состояния. Уже давно доказано: если падает уверенность в себе, то это сказывается на количестве голов. Но бросается в глаза еще один статистический показетль.

— Какой?

— В чем «Торпедо» многим сейчас уступает, что тоже, безусловно, сказывается на ее турнирном положении? В качестве ведения единоборств. Торпедовцы довольно часто применяют дриблинг. Вот только процент успешных обводок — слишком низкий. Один из худших показателей в ФНЛ!

И все-таки главной причиной такого турнирного положения автозаводцев все равно считаю ужасное моральное состояние команды. А когда все упирается в психологию, сложно проводить глубокий футбольный анализ. Пока эмоциональный фон в коллективе не улучшится, никакое лидерство по числу голевых моментов торпедовцам не поможет.

— Вы заметили, что с «Торпедо» поступили несправедливо. Считаете, команду нужно было оставить в РПЛ?

— Не буду расшифровывать. Просто знаю, как поступают другие клубы, которые выходят в РПЛ. Это все, что могу сказать по данной теме.

— Допускаете, что «Торпедо» так и не вылезет из ямы и покинет даже ФНЛ?

— «Торпедо» не вылетит. И подбор игроков, и их индивидуальное мастерство, и тренерский штаб не позволят этого сделать. Команда, конечно, останется, в ФНЛ. При этом о каких-то высоких задачах на сезон уже, полагаю, можно забыть.

— Тренерский штаб — отдельная история. В среду руководство клуба уволило Дмитрия Парфенова и вновь вернуло Олега Кононова. Видите ли логику в этом решении? Сработает ли этот ход?

— Я Олега неплохо знаю. Он на самом деле суперпрофессионал! Тренер высокого интеллекта, с хорошим вкусом. Но при этом вспоминается матч 2019 года в Саранске, когда я работал в «Тамбове». Мы обыграли его «Спартак». И мне показалось, что в целом работа в московском клубе его подломила. Я сейчас высказываю лишь свое мнение.

При этом в его профессиональных качествах не сомневаюсь. Мы вместе одно время работали на телевидении, разбирали матчи. И я видел, как Олег готовится к эфиру. С очень большим уважением отношусь к этому специалисту. Но понимаете...

Для тренера очень важна уверенность в своих силах. Ведь некоторые ситуации могут выбить почву из-под ног. Не каждый может потом вернуться на свой уровень. И вот мне почему-то кажется, после «Спартака» Кононов никак не может прийти в себя. Очень уж сильно его та история подкосила... Это мои наблюдения. А дальнейшие прогнозы делать не буду. Резюмирую: тренер очень высокого уровня, который никак не восстановится после «Спартака».

15 августа 2025 года московский клуб объявил об отставке Олега Кононова, который возглавлял команду с января 2024 года. 13 сентября 2025 года главным тренером команды был назначен Дмитрий Парфенов. 15 октября «Торпедо» объявило об отставке Парфенова и возвращении Кононова.

«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.