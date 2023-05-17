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17 мая, 13:35

Григорян возглавил «Кубань». Контракт действует до конца сезона, у команды осталось три матча

«Кубань» объявила о назначении Григоряна на пост главного тренера
Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Александр Григорян официально назначен главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба команды.

В тренерский штаб краснодарской команды вошли Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Контракт с Григоряном будет действовать до конца сезона-2022/23. У «Кубани» в нынешнем сезоне осталось три матча — против «Родины» (21 мая), «Енисея» (27 мая) и «Уфы» (3 июня). Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками в 31 игре.

Ранее Григорян привел «Луч-Энергию» к победе в Кубке ФНЛ, с «Тамбовом» завоевал выход в РПЛ, стал чемпионом Армении с «Алашкертом».

Последним местом работы Григоряна была женская команда ЦСКА, пост главного тренера которой он покинул в октябре 2022 года.

«Кубань» располагается на 15-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 33 очка за 31 матч.

Источник: ФК Кубань
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
Александр Григорян
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